Antonio Tercero González es designado como nuevo director del Idaan

El presidente de la República, José Raúl Mulino, seleccionó a Antonio Manuel Tercero González para liderar el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan). La decisión se fundamenta en su gestión previa como secretario ejecutivo del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), posición desde la cual ha liderado proyectos estratégicos de infraestructura hídrica, informaron de presidencia.

Según el comunicado, la elección de Tercero González se realizó a partir de una terna presentada por la junta directiva del Idaan. Tras este anuncio oficial, el designado deberá comparecer ante la Comisión de Credenciales y el pleno de la Asamblea Nacional para su debida ratificación antes de tomar posesión formal del cargo.

Destacan que Tercero González es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas. Cuenta con una formación especializada en gestión pública, redacción de documentos legales y competencias docentes. En su trayectoria destacan roles directivos en la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) y asesorías legales en el Ministerio de Salud y la Fiscalía General Electoral.

Su vinculación con el sector es amplia: además de haber sido asistente de juez ejecutor en el propio Idaan, en Conades dirigió iniciativas críticas como la red de pozos a nivel nacional y la implementación de los anillos hidráulicos de Panamá Centro y Panamá Este, proyectos diseñados para estabilizar el suministro de agua en el distrito capital.

Tercero González llega para ocupar la vacante dejada por Rutilio Villarreal, quien se desempeñaba como director del Idaan desde octubre de 2024. La salida de Villarreal se produjo de forma abrupta en medio de la severa crisis de agua que sigue afectando a la región de Azuero.