Ejecutivo e industria pesquera acuerdan mecanismos para impulsar la actividad y sus exportaciones

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se reunió con empresarios del sector pesquero de exportación, quienes presentaron una propuesta para incrementar el crecimiento del mercado, a través de la revisión y discusión de regulaciones para potenciar su posicionamiento como el principal rubro de exportación del país.

La propuesta incluye la creación de una mesa técnica de trabajo entre el sector pesquero y las instituciones vinculantes.

El objetivo es analizar y verificar la aplicación de normas que equilibren el manejo de los recursos acuáticos con el desarrollo del sector que, en el año 2025, generó exportaciones superiores a los 265 millones de balboas.

En 90 días, dicha mesa deberá presentar una propuesta formal al Ejecutivo con protocolos, pilotos y hoja de ruta para la implementación de la gestión pesquera y el manejo de los recursos, que garantice la sostenibilidad del sistema, mayor generación de empleo y la preservación del ecosistema.

Durante la reunión de trabajo, el presidente Mulino, acompañado de los ministros Juan Carlos Orillac (Presidencia), Julio Moltó (MICI) y Roberto Linares (MIDA); el viceministro de Ambiente, Oscar Vallarino; y el administrador de la ARAP, Eduardo Carrasquilla, escuchó las inquietudes del sector pesquero e instruyó la creación de la comisión.