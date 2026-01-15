Punto de vista

Un plan nacional para tratar la basura

James Aparicio
15 de enero de 2026

La crisis que afecta al distrito de San Miguelito, con la recolección de la basura, no es nueva. Y aunque es de vieja data, se agravó con la falta de previsión de las autoridades municipales, el apuro, la arrogancia y el mal manejo de los tiempos para licitar y escoger la empresa que reemplazaría a Revisalud. Más allá de la intervención de la Autoridad de Aseo y los reclamos desafiantes de la alcaldesa Irma Hernández, el país necesita una ley robusta que establezca un plan nacional de manejo, disposición y reciclaje de la basura. San Miguelito es la punta de un iceberg.

