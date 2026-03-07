Auditoría integral de Cobre Panamá alcanza el 66% de avance con enfoque en riesgos ambientales.

La firma internacional SGS Panama Control Services Inc. presentó al Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) el cuarto informe mensual sobre la Auditoría Integral al Proyecto Mina Cobre Panamá. Según el documento, el proceso registra un avance del 66.37%, consolidando una fase técnica avanzada que permite una evaluación profunda de la situación actual del sitio.

MiAmbiente resaltó en una nota que, a diferencia de las etapas previas enfocadas en la organización documental, este cuarto reporte introduce un análisis técnico por subprocesos y una verificación directa en campo. Según el informe, esta fase permite una “identificación estructurada de riesgos”, aportando mayor solidez a la evaluación mediante la comparación entre los documentos y las condiciones reales observadas en sitio.

Uno de los puntos críticos identificados son los riesgos asociados al almacenamiento prolongado de material extraído, específicamente los llamados stockpiles (acopios de baja y mediana ley). El documento advierte sobre la vulnerabilidad del control de escorrentías y la infraestructura, que actualmente se mantiene bajo condiciones de cuido y mantenimiento.

Ante este escenario, la firma auditora ha sugerido medidas preventivas rigurosas para salvaguardar el entorno. El informe señala la necesidad de “retirar y procesar este material almacenado” como una vía técnica para mitigar y reducir las amenazas que estos depósitos representan para los cuerpos hídricos y los pasivos ambientales.

Manifestaron que la auditoría también progresa en la revisión de los 370 compromisos derivados del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Categoría III. SGS dejó constancia de que la evaluación final de cada punto determinará formalmente el nivel de cumplimiento, utilizando criterios técnicos estrictos para garantizar la transparencia del proceso.

La determinación definitiva del estado de estos compromisos se presentará en el Informe Final mediante una metodología de ponderación tipo “semáforo”. En dicho documento se clasificará cada hallazgo como “Conforme”, “No Conforme”, “Cumple” o “No cumple”, consolidando así los resultados integrales de la inspección.

Asimismo, MiAmbiente reiteró que, como ha ocurrido con las entregas anteriores, el informe completo ya está disponible para consulta pública en su sitio web oficial. Esta práctica busca mantener a la ciudadanía informada sobre la base técnica que sustentará las recomendaciones finales de la empresa auditora independiente.

Finalmente, se anunció que el próximo Informe Mensual No. 5 integrará los primeros resultados basados en la “Escala de Conformidad – Cumplimiento de la Auditoría Integral”. Este avance abarcará los procesos y subprocesos auditados, acercando el proceso a su fase de conclusiones definitivas sobre el manejo ambiental de la mina.