La situación que enfrentan miles de familias panameñas afectadas por la caída del empleo y las secuelas que heredamos de la pandemia del coronavirus, nos obligan como sociedad a mirar hacia los compatriotas que hoy atraviesan difíciles momentos. Se necesita una gran dosis de solidaridad, caridad y compasión para combatir el sufrimiento de aquellos que necesitan una ayuda desinteresada como alivio a la crisis personal o familiar. La generosidad no se regala ni se compra, es una acción de empatía que se ofrece a los necesitados.