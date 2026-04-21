Celebrarán el primer año del Casco Peatonal

La Alcaldía de Panamá celebrará el primer aniversario del Casco Peatonal este domingo, 26 de abril, con una jornada cultural y gastronómica de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. Explicaron que durante este primer año, la iniciativa ha revitalizado el Casco Antiguo, atrayendo a miles de visitantes y dinamizando la economía de comerciantes y emprendedores locales.

La fiesta incluirá el tradicional canto del dulce a las 6:30 p.m., en la Plaza Catedral, acompañado de orquestas de salsa y grupos folclóricos. La agenda ofrece experiencias para todos los gustos: desde un bazar de ropa y áreas para mascotas en Plaza Herrera, hasta una exhibición de autos y recorridos turísticos en el Barrio Chino.

En San Felipe Neri se repartirá “Chacaldo” de pollo de forma gratuita, mientras que la Plaza de Francia se llenará de arte con pintura en vivo y murales de grafiti. Además, las calles estarán ambientadas al estilo de la Feria de Sevilla y animadas por el tradicional tamborito. El Parque 5to Centenario contará con el popular “Spot de La Playita”, que cerrará con un “White Party” de música electrónica hasta la medianoche.