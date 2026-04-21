Economía

Producción de naranja supera los 137 mil quintales al año

Según el MIDA, “la mayor superficie cosechada de naranja se ha registrado en Chiriquí, con 71,832 quintales, seguido de Veraguas con 62,209; Herrera con 2,330. Mientras que la provincia de Coclé y Darién han aportado 409 y 290”

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Producción de naranja supera los 137 mil quintales al año
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Amalia Quintero
21 de abril de 2026

En Panamá se producen alrededor de 137,069 quintales de naranjas al año, según datos suministrados por la Dirección Nacional de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

De acuerdo con la entidad, la producción de esta fruta se concentra en las provincias de Coclé, Chiriquí, Veraguas, Herrera y Darién. Además señalaron que en el país se cultivan dos tipo de naranja. Entre ellas Valencia y Navel.

El MIDA detalló que “para el ciclo 2024-2025 un total de 836 productores registraron una cosecha de 137,069 quintales de naranjas en una superficie de 1,043 hectáreas”.

En cuanto a la participación en el mercado, la institución señaló que “la producción nacional está liderada por la provincia de Chiriquí con un 53%, seguida de Veraguas con el 45%”.

En tanto, Yoris Morales, presidente de la Asociación de Comerciantes de Merca Panamá, indicó que “la naranja se produce principalmente en las provincias de Coclé y Chiriquí”.

Agregó que “en algunas ocasiones, se ha tenido que importar desde Perú, especialmente durante los meses de noviembre y diciembre, debido a la escasez de la fruta nacional”.

Respecto a los precios, Morales comentó que “estos varían según la temporada. Actualmente, el saco de 100 unidades supera los B/.14.00, situación que se debe al verano y a la alta demanda que registra la naranja durante esta época”.

Por su parte, Alejandro Hidalgo, vendedor de legumbres, manifestó que “las naranjas que vendemos son principalmente de las provincia de Chiriquí y Coclé. Es un cítrico muy consumido por las personas y su precio varía según temporada”.

Hidalgo precisó que “el precio por unidad oscila entre B/.0.15 y B/.0.25, mientras que el saco de 100 unidades se vende en aproximadamente B/.15.00”. Manifestó, que “entre las variedades más comercializadas se encuentran la naranja criolla y la Valencia”.

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“En estos momentos nos encontramos en temporada seca, lo que incrementa el precio de la naranja debido a la alta demanda y a la menor disponibilidad”.

“Es una fruta de alto consumo a nivel nacional, debido a que es rica en vitamina C y aporta importantes nutrientes para la salud. Sin embargo, su precio varía según la temporada”.

“La naranja es una fruta que se vende bastante, ya que es buena para jugos y muy recomendada para la salud por los nutrientes y beneficios que aporta al cuerpo”.

“Ahora mismo la naranja está cara porque no es temporada. En el mercado, el saco de 100 unidades de naranja lo pueden estar vendiendo hasta en B/.15.00”.

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