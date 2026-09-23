¿Se fortalece la democracia con muchos partidos políticos?

La pregunta es obligada y la respuesta también. Nueve partidos políticos legales, cinco en proceso de inscripción de adherentes, ocho esperando autorización y al menos tres movimientos que han mostrado su interés en convertirse en una organización legal, aumentarían el número de partidos políticos en la contienda de 2029. Ya no son partidos ideológicos o movimientos basados en un proyecto nacional. Al desaparecer los liderazgos mesiánicos, las propuestas son tan diversas como diferentes. Sin embargo, alientan la participación y sí, fortalecen la vida democrática.