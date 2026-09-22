Cultura

El veterano más longevo de América hizo de Panamá
su casa

Recientemente Esteban Blis, presidente de la fundación “You Served We Care”, le hizo entrega de una bandera de los Estados Unidos, en presencia del superintendente de la Comisión Americana de Monumentos de Guerra

El veterano más longevo de América hizo de Panamá su casa
Cortesía SPI | José A. León en el salón amarillo de la presidencia de la República.
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SPI | Entrega de diploma.
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El veterano más longevo de América hizo de Panamá su casa
Yalena Ortiz
22 de septiembre de 2026

A sus 105 años, José A. León es considerado uno de los veteranos de la Segunda Guerra Mundial de mayor edad aún con vida y el más longevo del Ejército de Estados Unidos en América. Sirvió también en la Guerra de Corea.

El militar retirado cumplió un año más de vida el pasado 9 de septiembre. Para este apasionado del arroz con habichuelas, platillo que le evoca a su natal Puerto Rico, la relación con esta tierra comenzó cuando arribó a Panamá por primera vez en 1941, con el fin de participar en los cursos impartidos por la escuela de supervivencia y guerra en la jungla ubicada en Fort Sherman, en la antigua Zona del Canal. Posteriormente, estuvo destinado durante casi nueve años en Fort William Davis, provincia de Colón, en los periodos 1943-1944 y 1945-1953, dentro del entonces Sector Atlántico del Departamento del Canal. Sus lazos con el territorio nacional son familiares y profundos: tras casarse con Lucía Uribe, panameña de origen colonense, tuvo tres hijos: José, Víctor y Ángel, todos nacidos en la ciudad de Colón. De ellos, dos le sobreviven: Víctor, con quien actualmente reside en Arraiján, provincia de Panamá Oeste, y Ángel, quien vive en los Estados Unidos. El mayor tributo a su memoria viva se selló con la corrección oficial de su historial militar por parte del Comando de Recursos Humanos del Ejército de EE. UU.

Múltiples reconocmiento

ml | Por su vocación y entrega, León ha recibido múltiples reconocimientos. En diciembre de 2025, durante un acto oficial en la Presidencia de la República, le fue otorgada la Medalla de la Victoria de la Segunda Guerra Mundial, junto con otras condecoraciones que permanecían pendientes desde 1961. Recientemente, la Gobernación de Panamá le confirió una nueva distinción como ciudadano ilustre.

Datos Biográficos

Su alistamiento se realizó en el año de 1941 en Fort Buchanan, Puerto Rico, como mecánico del Ejército de EE.UU.

Familia: Padre de tres hijos panameños, José, Víctor y Ángel, nacidos en Colón, hoy reside en Arraiján.

Rango y retiro: Sargento maestre E-7, retirado en agosto de 1961 tras más de 20 años de servicio.

Este veterano nació el 9 de septiembre de 1921 en el municipio de Cayey, Puerto Rico.

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