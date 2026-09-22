$!Financiamiento, en el centro de la reforma electoral

El proyecto de reformas al Código Electoral para las elecciones de 2029 mantiene el financiamiento mixto, pero propone nuevos controles sobre la distribución, las donaciones y los gastos de campaña.

¿Qué cambia?

El financiamiento público preelectoral se distribuirá en 93% para los partidos políticos y 7% para las candidaturas por libre postulación.

Los independientes deberán destinar 15% de su financiamiento preelectoral a propaganda y gastos de campaña.

Las donaciones privadas deberán contar con documentación que permita identificar el origen de los fondos.

Las donaciones en efectivo tendrán un límite de B/.1,000 por fuente y no podrán superar en total el 7% del tope de financiamiento privado del cargo.

Para diputados, alcaldes y representantes, se contempla utilizar recursos privados de hasta el 30% del tope de financiamiento correspondiente. Para candidatos al Parlacen, el límite de financiamiento privado subiría de B/.10 mil a B/.300 mil.

¿Qué se mantiene?

La propuesta mantiene el financiamiento público preelectoral, que representará el 50 % del financiamiento público total destinado a las respectivas elecciones.

También se mantienen los topes de financiamiento privado de B/.10 millones para la campaña presidencial y B/.300 mil para los candidatos a diputados.

En el caso de alcaldes y representantes de corregimiento, continuará aplicándose el mecanismo que calcula el límite de financiamiento privado de acuerdo con el padrón electoral de cada circunscripción.