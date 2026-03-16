Punto de vista

¿Qué es lo que quiere legislar el diputado?

¿Qué es lo que quiere legislar el diputado?
James Aparicio
16 de marzo de 2026

El diputado del Movimiento Otro Camino (MOCA), Ernesto Cedeño Alvarado, revuelve aguas profundas. Propone una ley para ampliar el alcance del derecho a réplica en los medios de comunicación y afirma que la libertad de expresión tiene “límites”. Confunde libertad de expresión con libertad de prensa e hila delgado para fijar en una legislación una “trampa” que va por encima de las responsabilidades que ese derecho permite, porque va dirigida a los periodistas y a la prensa y no al resto de la sociedad, a las redes sociales y quien usa el anonimato o evita el filtro para realizar campañas de descrédito u operaciones de chantaje.

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