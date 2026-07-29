Punto de vista

Para acabar con la violencia en Colombia

Para acabar con la violencia en Colombia
James Aparicio
29 de julio de 2026

El presidente electo de Colombia Abelardo De La Espriella lo tiene claro. Para derrotar a la violencia criminal, subversiva o política se tendrá que usar todo el poder del Estado y sus instituciones. Eso incluye a la justicia, el ejército, la policía e inclusive, los ciudadanos. Colombia ha sido desangrada por décadas. Primero fue la Guerra de los Mil Días (1899-1902) y la que surgió de manera permanente por el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948. Desde hace sesenta años las guerrillas, el paramilitarismo y el narcotráfico han manchado de sangre a esta nación de gente buena y trabajadora. Solamente la mano firme y la ley derrotarán a los alzados.

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