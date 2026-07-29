Para acabar con la violencia en Colombia

El presidente electo de Colombia Abelardo De La Espriella lo tiene claro. Para derrotar a la violencia criminal, subversiva o política se tendrá que usar todo el poder del Estado y sus instituciones. Eso incluye a la justicia, el ejército, la policía e inclusive, los ciudadanos. Colombia ha sido desangrada por décadas. Primero fue la Guerra de los Mil Días (1899-1902) y la que surgió de manera permanente por el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948. Desde hace sesenta años las guerrillas, el paramilitarismo y el narcotráfico han manchado de sangre a esta nación de gente buena y trabajadora. Solamente la mano firme y la ley derrotarán a los alzados.