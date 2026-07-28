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Piden intensificar estrategias para frenar la violencia en las escuelas

Ante la persistencia de casos de violencia física y psicológica en los centros educativos, el Meduca refuerza programas de prevención, apoyo psicoeducativo y formación de directivos. Piden acciones para proteger a los estudiantes

Piden intensificar estrategias para frenar la violencia en las escuelas
Meduca | Grupo de estudiantes de un colegio publico en medio de una clase.
Piden intensificar estrategias para frenar la violencia en las escuelas
Meduca | Estudiantes en un salón de clases.
Amilkar Rodriguez
28 de julio de 2026

Los casos de violencia física y psicológica en los centros educativos continúan generando preocupación entre las autoridades del Ministerio de Educación (Meduca) y organizaciones sociales.

Ante la situación, Verushka Ordás, directora Nacional de Servicios Psicoeducativos del MEDUCA, explicó que: “Como parte de las acciones para enfrentar esta realidad, el Meduca ha fortalecido diversas iniciativas orientadas a la prevención de la violencia escolar”.

De acuerdo con la funcionaria, entre ellas están: “La instalación de 216 gabinetes psicopedagógicos, el trabajo conjunto con los departamentos de Orientación, el fortalecimiento de los directivos mediante las Escuelas de Líderes Educativos con capacitación en prevención del acoso escolar y manejo de conflictos, así como el impulso de actividades extracurriculares enfocadas en el desarrollo integral de los estudiantes”.

Aunque en Panamá no existen cifras oficiales consolidadas sobre los casos de acoso escolar físico y psicológico, la presidenta de la Fundación Somos Voz, Irma Ruíz, señaló recientemente en declaraciones a TVN Noticias que, ocho de cada diez estudiantes han experimentado algún tipo de acoso escolar.

Ruíz indicó que los casos registrados este año, que dejaron dos víctimas fatales ocurridos el 8 y el 26 de marzo, entre ellos un adolescente de 14 años con autismo y un universitario de 18 años, marcaron un punto de inflexión en la discusión nacional sobre esta problemática.

“Esta situación levantó la voz y abrió los ojos de muchos en el país, porque esto no puede continuar”, expresó la representante de la fundación.

El legislativo trabaja en leyes para erradicar el acoso escolar

ml | En el ámbito legislativo, la diputada Grace Hernández informó que “desde el pasado 18 de mayo se instaló una mesa técnica para la construcción participativa del anteproyecto de ley sobre prevención y corrección del bullying o acoso escolar en Panamá”.

Hernández manifestó que la iniciativa busca establecer responsabilidades claras para estudiantes, padres de familia, docentes y autoridades educativas, además de fortalecer los programas de prevención, atención y seguimiento de los casos de violencia dentro de los centros escolares.

El pasado 26 de junio una estudiante de 15 años de un colegio en la Chorrera fue agredida por tres estudiantes.
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