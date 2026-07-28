Piden intensificar estrategias para frenar la violencia en las escuelas

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> En el ámbito legislativo, la diputada Grace Hernández informó que 'desde el pasado 18 de mayo se instaló una mesa técnica para la construcción participativa del anteproyecto de ley sobre prevención y corrección del bullying o acoso escolar en Panamá'.Hernández manifestó que la iniciativa busca establecer responsabilidades claras para estudiantes, padres de familia, docentes y autoridades educativas, además de fortalecer los programas de prevención, atención y seguimiento de los casos de violencia dentro de los centros escolares.