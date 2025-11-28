Otra vez el trabajo infantil

Es grave. En todas las provincias estamos viento un incremento de los casos de trabajo infantil en sus diversas formas. Es consecuencia de la recesión económica y de una crisis que afecta a miles de familias.

Es ahí donde necesitamos que las gobernaciones, alcaldías, el Senniaf y el Ministerio de Desarrollo Social, intervengan para detener una realidad que nos golpea como sociedad.

Los niños deben estar jugando, saltando, aprendiendo y no expuestos a los peligros de la calle, manipulados por un adulto o por sus padres. Hay que actuar.