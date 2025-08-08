Optimismo: vendrán tiempos mejores

En una charla entre políticos, empresarios, particulares de diversas profesiones y periodistas concluimos que los panameños y el país saldrán de este “impasse” por el cual transita la economía. Son las consecuencias del cierre prolongado de las empresas y la suspensión de la actividad productiva durante el covid-19 y las protestas que paralizaron al país en los años 2022, 2023 y entre mayo y julio pasado. Hay buenas noticias que se están acumulando y el espíritu de no rendirse y luchar son ingredientes poderosos que tendrán resultados.