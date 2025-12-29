Punto de vista

No podemos voltear la mirada y ya

No podemos voltear la mirada y ya
James Aparicio
29 de diciembre de 2025

He observado, en este año que termina, un aumento de los panameños (inclusive extranjeros) en situación de calle.

Están los alarmantes casos de aquellos que llegaron a la llamada “edad dorada” y deben sobrevivir con la caridad o la asistencia de organizaciones no gubernamentales, y de aquellos que son presa de vicios como el consumo de drogas o alcohol.

Ahora, observamos a familias con niños pequeños o menores, a la libre, pidiendo dinero para comer o simplemente para sobrevivir, un día a la vez. ¿Nos haremos los ciegos?

