Mayín Correa, historia y patriotismo

Cuando estaba en la escuela de periodismo de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá, Omaira Correa ya era una personalidad del país.

Periodista, representante de corregimiento de Bella Vista, entrevistadora de primer nivel, productora y conductora de Esa Cabellera Blanca.

Vinculada también a la radio, ha sido una incansable luchadora social, demócrata, diputada y alcaldesa. En 90 años ha sido parte de la historia, siempre actuando con convicciones claras a favor de una mejor nación.