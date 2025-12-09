$!Navidad en el telón

El mes de diciembre sigue con obras inspiradas en la Navidad y con ella los teatros del país levantan el telón para presentar una variada agenda de obras dirigidas a niños, jóvenes y adultos. La cartelera cuenta con obras para los más pequeños, varias salas preparan montajes con temáticas de fantasía, personajes clásicos y relatos que celebran la magia de la época. Dentro de la cartelera destacan las obras: 'El Cascanueces', en el Teatro Nacional; 'Escuela de duendes navideños', en el Teatro Aba; 'Los dioses salvan la Navidad', en el Teatro La Estación y 'Piano Man, en la Ciudad de las Artes'.Además, de la icónico obra titulada 'Peter Pan Flamenco' que se presentará en el Teatro La Plaza, siendo este un musical de magia y energía bailable.La Navidad llega para quedarse todo el mes de diciembre con historias para todas las edades.