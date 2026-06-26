Los cepos o inmovilizadores de ruedas

El Consejo Municipal capitalino aprobó el uso de inmovilizadores o “traba ruedas” para sancionar a los conductores de vehículos que se estacionen en las aceras y servidumbres.

La colocación del dispositivo de seguridad acarreará una multa de unos $75 balboas y es totalmente válida y constitucional.

Se ha convertido en una costumbre poco ciudadana que propietarios o conductores de autos particulares, camiones, buses o motos, coloquen sus vehículos arriba de las aceras o en la servidumbre, ante la falta de estacionamientos públicos o privados.