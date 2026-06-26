¿Con o sin Messi? La incógnita de Argentina en el cierre ante Jordania

Boleto en mano, Argentina dará descanso el sábado a la mayoría de sus titulares frente a Jordania en el cierre de la fase de grupos mundialista aunque nadie descarta la presencia de Lionel Messi, siempre alérgico a las rotaciones.

El gran capitán, a sus 39 años recién cumplidos, podría tener minutos o incluso partir en el once inicial a pesar de que el duelo en Arlington, a las afueras de Dallas, es un mero trámite para la campeona mundial.

La primera plaza del Grupo J ya le pertenece gracias a sus triunfos ante Argelia (3-0) y Austria (2-0), en dos exhibiciones para el recuerdo de Messi.

El astro argentino anotó los cinco goles, convirtiéndose en el mayor goleador de la historia del certamen y tomando la pole position para la Bota de Oro del Mundial, uno de los escasos trofeos que no brillan en su colección.

Quizás más importante, Messi siempre quiere estar sobre el césped, sin importar escenario o circunstancias, y mucho más en su probable última aparición en el más trascendental de los torneos.

El pasado lunes, Messi convirtió el primer gol frente a Austria y no paró hasta asegurar el triunfo en el 90+5 tras una extenuante carrera.

Ante la prensa no pudo ocultar su cansancio pero aseguró que se encontraba "bien" físicamente y dispuesto a jugar el siguiente partido si lo consideraba el seleccionador Lionel Scaloni.

"El técnico verá si jugaré o no, o cuánto jugaré. Él solo me pregunta cómo estoy físicamente, y yo me encuentro bien", afirmó.

"Yo no juego pensando en la edad que tengo, sino en cómo me siento físicamente", recalcó Messi, cuya nivel en este punto de su carrera tiene encandilado al mundo del fútbol.

- Álvarez y Paz en el escaparate -

En el Mundial más largo de la historia, la clasificación a los dieciseisavos de final fue sólo un paso del largo camino de Argentina hacia el bicampeonato.

La posibilidad de dar descansos no siempre está garantizada y Scaloni quiere tener a sus hombres listos para el primer cruce de eliminatorias el 3 de julio en Miami, frente a un rival aún por definir.

En el pasado Mundial de Catar 2022 no tuvo más opción que alistar siempre a su mejor once después de la derrota en el debut ante Arabia Saudita.

El once alternativo del sábado sólo incluiria a figuras que no quieren perder ritmo, como el propio Messi o el arquero Emiliano "Dibu" Martínez, que aterrizó en Estados Unidos con varias semanas de inactividad por una fractura de dedo en la mano derecha.

Para otros futbolistas de peso, como Julián Álvarez, el duelo va mucho más allá de seguir ganando rodaje aprovechando a a un rival, Jordania, ya eliminado después de dos derrotas ante Austria (3-1) y Argelia (2-1).

La Araña, que llegó al Mundial con molestias de tobillo, debería tener su primera titularidad y tendrá que luchar para mantenerla cuando arranquen los cruces a vida o muerte.

El atacante pugna por el puesto con Lautaro Martínez a la vez que libra otra batalla fuera del césped para lograr que el Atlético de Madrid lo venda al club de sus "sueños", sin revelar cuál es.

Las modificaciones serán más amplias en las otras líneas. Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico podrían ingresar en una defensa que pierde a Cristian Romero por lesión y posiblemente reservará a Facundo Medina por la tarjeta amarilla que vio ante Austria que lo deja al borde de la suspensión.

Leandro Paredes también está apercibido de sanción, por lo que otros mediocampistas tienen mejores perspectivas para entrar como refresco, como Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso y Giuliano Simeone.

Tampoco se descarta una oportunidad para el joven Nico Paz, otro de los jugadores cuyo futuro se está definiendo en pleno Mundial.

El Real Madrid analiza activar la recompra del mediapunta, nacido en España, aprovechando su gran última temporada con el Como y el escaparate de la Copa del Mundo.