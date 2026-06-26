El rey británico Carlos III pagó casi 40 millones de dólares en impuestos desde su ascensión al trono

El rey Carlos III pagó casi 40 millones de dólares en impuestos sobre sus ingresos privados desde su ascensión al trono en septiembre de 2022, anunció el jueves el Palacio de Buckingham.

"El importe de los impuestos debidos por Su Majestad desde su ascensión supera los 30 millones de libras (casi 40 millones de dólares)", señaló el Palacio de Buckingham en un comunicado.

Desde 1993, siguiendo una práctica introducida durante el reinado de Isabel II, el soberano británico paga impuestos sobre sus ingresos privados, aunque legalmente no esté obligado a hacerlo.

Carlos III, hijo de Isabel II, es el primer soberano que revela el importe de sus impuestos, lo que se enmarca "en el compromiso de la Casa Real con la transparencia", señaló el Palacio en su comunicado.

Las finanzas de la familia real están bajo una atención creciente por parte de los británicos, especialmente tras los repetidos escándalos que han implicado al expríncipe Andrés, hermano menor de Carlos III.

A título indicativo, Carlos III pagó 11,7 millones de libras (15,4 millones de dólares) en el ejercicio fiscal 2023-2024 y 12,9 millones de libras (17 millones de dólares) en 2024-2025.

Entre los activos sujetos a estos impuestos figura el extenso ducado de Lancaster, dominio del rey que constituye su principal fuente de ingresos privados.

En el ejercicio 2024-2025, Carlos III recibió 26,8 millones de libras (35,4 millones de dólares) gracias a este ducado.

El ducado de Lancaster genera ingresos mediante el alquiler de tierras agrícolas y la gestión de bienes inmobiliarios comerciales y residenciales, entre otros.

El heredero al trono, Guillermo, hijo de Carlos III, se beneficia de un sistema similar con su ducado de Cornualles.

Guillermo, príncipe de Gales, también publicó este jueves el importe de sus impuestos.

El heredero de la corona pagó más de 20 millones de libras (26 millones de dólares) desde septiembre de 2022, cuando se convirtió en príncipe de Gales.

Es la primera vez que Guillermo revela sus impuestos, mientras que su padre, ahora soberano británico, sí hacía público el importe que abonaba cuando era Príncipe de Gales.

"Las finanzas reales pueden a veces parecer complejas", admitió James Chalmers, gestor de las finanzas privadas del soberano, citado en el comunicado de Buckingham.

El sistema está "estructurado por la ley y afinado con el tiempo para permitir que el monarca cumpla sus funciones con independencia, responsabilidad y en beneficio a largo plazo de la nación", añade Chalmers.