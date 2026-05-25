Lo que nadie esperaba ver

Hace un año, era impensable que tropas del ejército de Estados Unidos estuvieran en Caracas, Venezuela, realizando un ejercicio militar llamado operación, en la sede diplomática norteamericana en ese país.

Desde enero pasado, cuando el presidente de facto Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados en una operación militar relámpago, el chavismo dio un giro.

El propio General Francis L. Donovan, Jefe del Comando Sur del ejército de Estados Unidos, supervisó el ejercicio en Caracas. El retorno de la oposición a su país y elecciones libres son el próximo paso.