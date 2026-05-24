Panamá y Marruecos buscan consolidar una asociación económica de mutuo beneficio

El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos A. Hoyos, realizó una visita oficial al Reino de Marruecos del 21 al 23 de mayo, atendiendo una invitación de Omar Hejira, secretario de Estado encargado del Comercio Exterior de ese país.

La misión se enmarcó en la ejecución de la Hoja de Ruta de Cooperación Bilateral 2025-2027, adoptada en junio de 2025, cuyo objetivo prioritario es consolidar una asociación económica ambiciosa, sostenible y de mutuo beneficio.

“Reconociendo que el comercio bilateral actual se encuentra por debajo del potencial real de ambas economías, Panamá y Marruecos acordaron organizar misiones comerciales recíprocas y encuentros de negocios (B2B) entre los sectores privados panameños y marroquíes”, informó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Al mismo tiempo, prometieron incentivar la participación de empresarios y operadores de ambos países en ferias y exposiciones comerciales para potenciar la visibilidad y las alianzas estratégicas, así como iniciar acercamientos entre los administradores de las zonas logísticas e industriales para desarrollar acuerdos de cooperación a largo plazo.

También acordaron establecer un grupo de trabajo conjunto para el seguimiento operativo de los compromisos adquiridos y la identificación de oportunidades comerciales prioritarias.

La delegación panameña, que contó con representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y de la Zona Libre de Colón, sostuvo encuentros con altas autoridades del Gobierno marroquí, entre ellos Nasser Bourita, ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes Residentes en el Extranjero; Karim Zidane, ministro delegado encargado de la Inversión, Convergencia y Evaluación de Políticas Públicas; y Fatim-Zahra Ammor, ministra de Turismo, Artesanía y Economía Social y Solidaria.

Asimismo, se celebraron reuniones con directivos de la Confederación General de Empresas de Marruecos, la Agencia Marroquí de Desarrollo de Inversiones y Exportaciones y con representantes de sectores estratégicos, tanto públicos como privados.

Durante la agenda, se realizaron recorridos técnicos y visitas de campo a la Zona de Aceleración Industrial de Kenitra, en la periferia de Rabat, y al complejo portuario de Tanger Med, donde constataron el posicionamiento estratégico de Marruecos como un importante centro de producción, intercambio y conectividad a escala regional e internacional, complementario a la plataforma logística de Panamá, su Canal y sus puertos.

Ambas partes reafirmaron la voluntad compartida de traducir la excelente dinámica política actual en oportunidades económicas tangibles.

Finalmente, las delegaciones evaluaron el alto potencial de colaboración en sectores clave como agricultura y fertilizantes, energías renovables, turismo, logística, conectividad, innovación y formación profesional.