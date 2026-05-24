Rosenqvist gana las 500 millas de Indianápolis en cierre de película

El piloto sueco Felix Rosenqvist ganó este domingo las 500 millas de Indianápolis, al imponerse por 0.0233 segundos al estadounidense David Malukas en el final más cerrado de la historia de la emblemática carrera automovilística.

El corredor de Meyer Shank Racing, de 34 años, se impuso por primera vez en el Indianapolis Motor Speedway en Indiana, Estados Unidos, donde había partido en la cuarta posición.

El español Álex Palou, gran favorito tras ganar el año pasado, fue séptimo a pesar de salir en la pole position, mientras que el mexicano Pato O'Ward protagonizó una remontada espectacular hasta el quinto lugar.

En el camino hacia el mayor triunfo de su carrera, Rosenqvist superó a su gran amigo O'Ward a 15 vueltas del final en un momento clave de la competencia, trastocada primero por una bandera roja por un choque del brasileño Caio Collet.

Luego, cuando la contienda ya se había reiniciado, se mostró un trapo amarillo que propició una definición en la última vuelta, donde el sueco rebasó a Malukas, inconsolable hasta las lágrimas al final del evento.

Los neumáticos, el manejo del combustible y la amenaza de lluvia en las últimas 40 vueltas hicieron que el cierre de la carrera fuera espectacular en términos de la estrategia.

La edición 110 de las 500 Millas de Indianápolis dejó un total de 70 cambios en el liderato, un nuevo récord en la popular serie IndyCar.