Las trabas que debe vencer Dino Mon

El Seguro (CSS) acaba de lanzar una plataforma llamada “Mi Farma Digital”, haciendo uso de algunas televisoras, pero dejando fuera de su estrategia de divulgación a los diarios, emisoras, otras cadenas de TV, redes sociales y contenidos. “Mi Farma Digital” es un avance, pero el director de la CSS, Dino Mon, tiene otros asuntos que también son urgentes: las fechas de las citas, medicamentos que se recetan y no se despachan. Igualmente, debe luchar con la percepción del asegurado, que Mon heredó, pero la cual debe cambiar.