Capturan a hombre investigado por presunta agresión sexual contra sus dos hijas

Un hombre fue aprehendido en el sector de Ciudad Bolívar, corregimiento de Alcalde Díaz, por su presunta vinculación con el delito contra la libertad e integridad sexual, en la modalidad de violación agravada, informaron las autoridades.

La investigación se inició tras la presentación de una denuncia por una presunta agresión sexual. Según un comunicado de la Policía Nacional, las víctimas serían dos hijas del investigado, una de ellas menor de edad y embarazada.

Durante la diligencia de aprehensión, el sospechoso intentó evadir la acción policial ocultándose en el baño de la residencia. Sin embargo, fue ubicado por las unidades policiales y puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con el debido proceso.