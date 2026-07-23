Gobierno presentará ley de incentivos turísticos para atraer inversiones

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que el Gobierno impulsará una ley de incentivos turísticos con beneficios fiscales para promover grandes inversiones en áreas con bajo desarrollo turístico del país.

Mulino explicó que la iniciativa busca establecer un marco de incentivos que permita fortalecer la inversión privada, sin comprometer las finanzas del Estado ni otorgar beneficios discrecionales.

“Una ley seria, no de partidas millonarias discrecionales para apoyar a particulares. Una normativa concreta con incentivos que no hipotequen el futuro de los panameños, sino que activen la inversión privada sin trabas burocráticas ni presiones de proveedores”, señaló el mandatario.

El gobernante indicó que la propuesta estará orientada a generar nuevas oportunidades económicas, impulsar el turismo y aprovechar el potencial de regiones que requieren mayor desarrollo de infraestructura y servicios turísticos.