La sorpresiva movida de Taiwán

James Aparicio
21 de noviembre de 2025

Desde el 13 de junio de 2017, cuando el gobierno del expresidente Juan Carlos Varela cortó lazos diplomáticos con Taiwán y las estableció con China, los contactos con Taipéi y sus autoridades fueron cortados. Once diputados de Vamos, Moca, RM y CD, aceptaron una invitación “oficial” del gobierno de Taiwán, sin el aval de la administración del presidente José Raúl Mulino. Taiwán hizo una jugada maestra e irritó a China que reclama el reconocimiento pactado por Panamá de “una sola China”. La gira legislativa agita la diplomacia.

