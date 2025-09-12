La sociedad patas para arriba

Tres hechos ocurridos en la última semana en diversas partes del país se convierten en una advertencia de la ausencia de educación real, la pérdida del respeto, la sordidez del juega vivo y el desprecio por la tolerancia. Un vecino en Brisas del Golf arremete contra el vehículo de un vecino y amenaza de muerte a los ocupantes de una vivienda; un grupo de niñas adolescentes atacan a otra, todas en uniforme escolar. Una cargaba un arma blanca y los adultos o filmaban o solamente miraban. La cereza del pastel es una mujer que confiesa que guarda “cupos” (espacios) en las filas de las ferias libres, por las cuales recibe un pago. En todos los casos hay un reflejo de la ausencia creciente de educación, valores y actitud cívica.