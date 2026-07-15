La regulación de la publicidad en la redes

Una propuesta de la diputada de Vamos, Walkiria Chandler, para “regular” la publicación de contenidos pagados en las redes, tiene resistencia y es legítima que ocurra. La ley, presentada ante la Asamblea pretende que todo aquello que se publique en Equis, Instagram, YouTube u otra plataforma sea identificado con las etiquetas de publicidad, patrocinado, colaboración, anunció o publicidad pagada. La diputada Chandler asegura que la ley protegerá a los consumidores de redes sociales y los creadores de contenido piensan distinto.