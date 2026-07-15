Punto de vista

La regulación de la publicidad en la redes

La regulación de la publicidad en la redes
James Aparicio
15 de julio de 2026

Una propuesta de la diputada de Vamos, Walkiria Chandler, para “regular” la publicación de contenidos pagados en las redes, tiene resistencia y es legítima que ocurra. La ley, presentada ante la Asamblea pretende que todo aquello que se publique en Equis, Instagram, YouTube u otra plataforma sea identificado con las etiquetas de publicidad, patrocinado, colaboración, anunció o publicidad pagada. La diputada Chandler asegura que la ley protegerá a los consumidores de redes sociales y los creadores de contenido piensan distinto.

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