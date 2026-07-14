Liang Zhang, empresario chino procesado por fraude millonario

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Liang Zhang ya era una figura conocida en el sector corporativo panameño, liderando proyectos de infraestructura energética y portuaria en la provincia de Colón, que terminaron envueltos en complejos litigios. Zhang fungió como directivo de la sociedad Isla Margarita Resources en 2017, una entidad que al año siguiente se terminaría fusionando con Panama Colon Container Port para el desarrollo de un puerto y una terminal de contenedores en la isla colonense. Además, fue presidente y apoderado de Sinolam Smarter Energy LNG Power, Co. (antes Martano Inc.), firma que obtuvo el contrato para desarrollar una planta termoeléctrica de gas natural licuado en Puerto Pilón, Colón. Ambos megaproyectos en Colón fracasaron. La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) canceló la licencia de la planta termoeléctrica en Puerto Pilón. Paralelamente, se rescindió por incumplimiento la concesión portuaria en Isla Margarita de PCCP, empresa vinculada a Landbridge Holding Inc. (LHI), donde Zhang era directivo. Fungió como gerente del Departamento de Inversiones Extranjeras de Anxin Trust, un fondo intervenido en el 2020 por reguladores chinos.