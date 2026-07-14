Un 48% de las empresas espera elevar sus ventas

El Informe de Actividad Económica Junio 2026, realizado por la firma de asesoría financiera ELEMENTE, reveló que el 48% de las empresas mantiene una tendencia positiva de ventas y el 87% espera aumentar o mantener el número de empleados durante los próximos doce meses.

El estudio en el que participaron 250 empresas, demostró que “la actividad con el resultado más alto fue seguros, con una tendencia positiva de ventas de 77%, mientras que los restaurantes, dentro de la actividad de turismo, reportaron el más bajo con 22%”. Además de seguros, otras actividades que reportaron resultados altos fueron hoteles y otras actividades de turismo (67%), logística (67%), y comunicaciones (60%).

El informe concluye que “el 87% de las empresas esperan aumentar o mantener el número de empleados durante los próximos doce meses (24% Aumentar, 63% Mantener); 13% esperan tener que reducir el número de empleados”.

El documento destaca que “el Nivel de Confianza Económica de Panamá (NCE) mantiene un nivel alto de 8.1/10.0, con las actividades de logística, comunicaciones y tecnología registrando los niveles de confianza más altos”.

La investigación también incluyó una encuesta sobre la construcción del nuevo reservorio de Río Indio. De las 250 compañías participantes, 249 están a favor que se ejecute el proyecto y que se garantice mejores condiciones de vida para la población, el suministro de agua para consumo humano, y para la operación del Canal de Panamá.