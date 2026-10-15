La prioridad son las víctimas

La reconstrucción está en marcha. En la medida que las autoridades le metan el pie al acelerador se deberán normalizar las comunicaciones, servicios públicos de electricidad, agua y telefonía. Igualmente, para la gente que perdió su hogar, es urgente comenzar a construir, mientras se recuperan los comercios, escuelas, centros sanitarios y la vida diaria. A diferencia de otras crisis, incluyendo el Covid.19, el terremoto no solo estremeció la tierra, cambió pueblos enteros y nos mostró lo vulnerable que somos ante los desastres naturales.