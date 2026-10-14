$!Colón se queda sin tiempo para definir la recolección de desechos

El reloj corre contra el Municipio de Colón. El contrato de concesión de recolección de basura con la empresa AguAseo, S. A., que vence el 9 de abril de 2027, está a punto de entrar en una zona de inviabilidad para licitar un nuevo operador.

Especialistas en contratación pública advierten que estructurar, validar y redactar un pliego de cargos cuyo valor supera el medio millón de balboas toma de 4 a 8 semanas. Además, solo la convocatoria en PanamaCompra exige un mínimo de 40 días calendario para permitir la libre concurrencia, incluso internacional. A este lapso se suman la reunión previa y de homologación obligatoria, la presentación electrónica de propuestas, la evaluación por parte de una comisión verificadora con mayoría externa, el periodo de observaciones ante la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la adjudicación motivada, según lo establece la Ley 22 del 27 de junio de 2006.

El proceso no termina allí: el adjudicatario debe presentar la fianza de cumplimiento y la declaración de acciones nominativas, y el contrato requiere el refrendo de la Contraloría General de la República, según plantea la norma.

“Estimamos que no hay tiempo”, advirtió el abogado Harley Mitchell Morán.

El jurista se basa en la complejidad técnica de Colón, la cual agrava el escenario: “No se trata únicamente de desechos urbanos: el distrito combina áreas residenciales, industriales, marítimas y comerciales de gran escala, como la Zona Libre de Colón, además de decenas de centros educativos. La empresa entrante debe demostrar la eficiencia necesaria para recolectar la mayor cantidad de residuos con el menor uso de recursos”. Además, Mitchell Morán plantea que no se percibe capacidad técnica para elaborar un pliego de tal envergadura en poco tiempo: “Lo que observamos es una campaña de ataque y desprestigio contra una empresa, pero las propuestas concretas no aparecen”.

Ante este escenario, la interrogante es qué sucederá si se alcanza la fecha de vencimiento sin una prórroga ni una nueva licitación. El abogado plantea que, por el principio de continuidad de los servicios públicos, la recolección no debería paralizarse. Una opción es que la empresa actual continúe operando de forma temporal; otra, que intervenga la Autoridad de Aseo (como ocurrió en San Miguelito), con las dificultades operativas que ello implica.