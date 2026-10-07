La masacre del 7 de octubre de 2023

El 7 de octubre de 2023 miles de cohetes fueron lanzados desde Gaza hacia Israel. Lo peor vino después, en la frontera sur, los habitantes de once kibutzim (comunidades o comunas), así una ciudad, dos localidades y varios puestos similares cercanos a Gaza, fueron atacados por unos seis mil terroristas. La masacre fue planificada. Asesinaron a 1,200 personas, entre familias enteras, bebés, niños, ancianos, militares, policías y jóvenes que bailaban en el festival Nova de música por la paz. Los grupos terroristas Hamás, Yihad Islámica y palestinos militantes del terrorismo se involucraron en la masacre. Israel respondió a lo que fue más allá que un acto de guerra. Fue, sin lugar a duda, el peor ataque contra el Estado de Israel y el pueblo judío, desde el Holocausto de los Nazi durante la Segunda Guerra Mundial.