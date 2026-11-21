El Consorcio Panamá Cuarto Puente anunció que inició las pruebas para el traslado de las dovelas que formarán parte del viaducto de acceso Este del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.

De acuerdo con el consorcio, estos segmentos prefabricados de concreto comenzaron a movilizarse desde su punto de almacenamiento en Figali hacia Balboa, donde se encuentra el área destinada para su izaje.

Asimismo, informó que próximamente entrará en funcionamiento la grúa lanzadora del sector Este, equipo que se encargará de elevar y colocar las estructuras para avanzar en la construcción del viaducto.

Con estas maniobras, el proyecto entra en una nueva etapa de trabajos para el montaje de los componentes que darán forma a esta conexión vial.