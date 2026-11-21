La Federación Panameña de Ciclismo (FEPACI), informó que la provincia de Chiriquí será nuevamente escenario del ciclismo internacional con la realización de la edición 46 de la Vuelta Internacional a Chiriquí, que comenzará este domingo 22 de noviembre y se extenderá hasta el sábado 28, con un recorrido total de 649.5 kilómetros.

Durante siete días, ciclistas de Panamá, Costa Rica, México, Cuba, Argentina, Estados Unidos, Colombia, Canadá y El Salvador competirán en distintas etapas que pondrán a prueba su resistencia, velocidad y capacidad de ascenso.

La competencia contempla siete jornadas, distribuidas en tres circuitos cerrados, una etapa en línea, una contrarreloj individual y dos recorridos de montaña. Estas modalidades exigirán un rendimiento integral de los participantes para mantenerse en la disputa por la clasificación general.

La primera etapa se disputará este domingo en un circuito cerrado en David Sur, con una distancia de 82 kilómetros. Mientras que el lunes 23, los pedalistas afrontarán el recorrido más largo de la vuelta, entre David, San Félix y Las Lomas, con 140.9 kilómetros.

Posteriormente, el martes 24 se realizará la contrarreloj individual de 27.5 kilómetros, una jornada clave para definir diferencias entre los principales aspirantes al título.

La alta montaña llegará el miércoles 25, con la etapa entre David, San Lorenzo, Gualaca, Caldera, Boquete y Alto Jaramillo, de 128.9 kilómetros. Al día siguiente, los ciclistas recorrerán 99.7 kilómetros por Santa Marta, Boquerón, Cerro Colorado, La Piedra, Potrerillos y Loma La Chancleta.

El viernes 27, la competencia continuará con un circuito cerrado en Volcán, de 82.5 kilómetros. Finalmente, la vuelta concluirá el sábado 28 con el tradicional circuito de Barrio Bolívar, en David, que tendrá una distancia de 88 kilómetros.

El Comité Organizador invitó a los aficionados y a las familias chiricanas a acompañar el paso de los ciclistas durante las distintas jornadas. Asimismo, pidió a conductores y peatones atender las indicaciones de las autoridades de seguridad y los jueces de ruta para proteger a los atletas y facilitar el desarrollo de la competencia.