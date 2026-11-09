La Kristallnacht: La noche de los cristales rotos

Entre el 9 y 10 de noviembre de 1938, los Nazis lanzaron una violenta campaña de ataques en Alemania y Austria contra 1,400 sinagogas, 7,500 comercios e instituciones vinculadas a los judíos alemanas y austríacos. Noventa y un personas fueron asesinadas y treinta mil hombres judíos fueron detenidos y enviados a los tenebrosos campos de concentración. La barbarie del Holocausto Nazi y el régimen de Adolfo Hitler había comenzado. Tropas de asalto, juventudes hitlerianas y fanáticos civiles se involucraron en la persecución política y economía, así como en el asesinato de más de seis millones de judíos. Nunca más debe ocurrir, nunca más se debe permitir.