Rescatan a cuatro personas desorientadas en Sherman, provincia de Colón

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que cuatro personas, entre ellas un menor de 8 años, fueron ubicadas sanas y salvas en el sector de Sherman, en la provincia de Colón, luego de perder la ruta de retorno hacia el vehículo en el que se transportaban tras salir de pesca.

En las labores de búsqueda y ubicación participaron unidades del Sinaproc y del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), quienes utilizaron un dron para realizar un reconocimiento aéreo del área y localizar a los afectados.

De acuerdo con la entidad, una vez ubicados, los involucrados recibieron atención prehospitalaria y fueron evaluados para verificar sus condiciones generales de salud. Además, se les realizaron controles de glucosa y de signos vitales.

Tras la evaluación, se confirmó que las cuatro personas se encontraban en buen estado de salud y fuera de peligro.