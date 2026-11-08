Cámara de Comercio pide que el Presupuesto 2027 se traduzca en obras y empleos

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Aurelio Barría Pino, indicó que el principal desafío del Presupuesto General del Estado 2027, aprobado por B/.35,111.75 millones, será convertir los recursos destinados a inversión pública en obras y soluciones que beneficien a la población.

“Su mayor orientación hacia la inversión pública es un elemento importante, pero el verdadero desafío será convertir esos recursos en resultados concretos para los panameños”, expresó Barría Pino.

El empresario reconoció la importancia de priorizar “la inversión”; sin embargo, señaló que “las asignaciones presupuestarias no garantizan por sí solas el cumplimiento de los objetivos”. En ese sentido, destacó “la necesidad de contar con planificación, ejecución oportuna y una administración responsable de los fondos públicos”.

Asimismo, mencionó que Panamá necesita avanzar en proyectos de infraestructura, educación, salud, agua potable y servicios públicos que contribuyan a mejorar la calidad de vida y fortalecer la competitividad del país.

“La inversión pública debe traducirse en obras concluidas, servicios eficientes y oportunidades para generar empleo y atraer nuevas inversiones”, sostuvo.

Barría Pino también se refirió a las consecuencias del reciente terremoto y destacó la importancia de dar continuidad a las acciones de atención y recuperación de las comunidades afectadas.

A su juicio, “la reconstrucción debe estar acompañada de iniciativas que permitan reactivar las economías locales, respaldar a los pequeños negocios, recuperar empleos y fortalecer la actividad productiva”.

Además, manifestó que el sector privado está dispuesto a contribuir con este proceso mediante propuestas y alianzas que impulsen el crecimiento económico y generen nuevas oportunidades para las comunidades.

Por otro lado, el presidente de la CCIAP señaló que la transparencia, la calidad del gasto público y la disciplina fiscal deben mantenerse como prioridades, debido a que las necesidades del país son amplias y los recursos limitados.

En esa línea, consideró necesario que las instituciones del Estado revisen sus prioridades, eviten gastos innecesarios y garanticen que cada asignación presupuestaria responda a necesidades reales, bajo criterios de eficiencia y rendición de cuentas.

Finalmente, reiteró la disposición del sector empresarial de aportar al desarrollo nacional y destacó que el éxito del Presupuesto 2027 no dependerá únicamente del monto aprobado, sino de la capacidad de convertir esos recursos en soluciones y oportunidades para los panameños.