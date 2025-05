La hipocresía de la política del patio

Cuando están en oposición son unos feroces defensores de todas las causas, reclamos y protestas y cuando llegan al poder se transforman y pierden la memoria. Es parte de la incoherencia de nuestra clase política.

El turno ahora, es del memorándum de entendimiento con Estados Unidos. Con los militares, entre 1968 y 1989, esa cooperación fue pública e intensa. La operación Just Cause de 1989 no la detuvo y desde 1990 se aumentó. La protección del Canal, la lucha contra el narcotráfico y otros crímenes, han sido la prioridad de las dos naciones.