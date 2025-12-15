Arzobispo de Panamá recibe el escudo papal para la Catedral Basílica Santa María la Antigua

El arzobispo Metropolitano de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, recibió oficialmente la réplica del escudo papal de Su Santidad el Papa León XIV, que entrega la Basílica de San Juan el Real, como un significativo signo de comunión eclesial entre Iglesias hermanas.

El padre Francisco Javier Suarez Fernández, rector de la Basílica de San Juan de El Real, de la ciudad de Oviedo, España, antes de la entrega del escudo papal, hizo lectura del acta oficial de este acto, en el que se proclamó que este gesto reviste un singular significado espiritual e histórico, al expresar la fraternidad entre Iglesias y la comunión viva con el Sucesor de Pedro.

Según lo expresado en el acta, el escudo papal del Papa León XIV, donado por la Basílica de San Juan de El Real, representa la continuidad apostólica y el vínculo especial que distingue a los templos elevados a la dignidad de Basílica, recordando su unión con el Santo Padre y con la Iglesia universal. Asimismo, se subrayó que este signo visible fortalece la misión evangelizadora común y la unidad que no se ve limitada por la distancia geográfica.

El escudo fue recibido por monseñor Ulloa, quien, en nombre de la Iglesia que peregrina en Panamá, expresó su profundo agradecimiento por este gesto fraterno que reafirma la comunión con Roma y el compromiso de fidelidad al magisterio del Papa.

Como signo de gratitud y reciprocidad entre Iglesias hermanas, el arzobispo de Panamá entregó al Padre Francisco Javier una imagen de Santa María la Antigua, patrona de Panamá, destacando su significado espiritual y su profunda vinculación con los pueblos originarios, los afrodescendientes y la identidad cultural del país.

Este acto se inscribe en el espíritu del Domingo Gaudete, tiempo de gozosa espera del nacimiento del Salvador, y reafirma que la Catedral Basílica Santa María la Antigua, primera diócesis erigida en tierra firme del continente americano, vive y camina en plena comunión con la Iglesia universal, al servicio del Pueblo de Dios.