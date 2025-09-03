La guerra a los nazis y las potencias del eje

La invasión alemana y el ejército nazi a Polonia, el 1 de septiembre de 1939, fue la chispa que incendió la Segunda Guerra Mundial.

Dos días después, el 3 de septiembre de 1945, el Reino Unido (Inglaterra) y Francia le declararon la guerra al régimen de Adolfo Hitler y a las potencias del “eje”, integradas por la Alemania nazi, Italia fascista y el Japón imperial.

El expansionismo de Hitler comenzó con la anexión de la vecina Austria y la ocupación de Checoslovaquia, el 15 de marzo de 1939. Unos 80 millones de civiles y militares murieron en la guerra y 6 millones de judíos fueron asesinados por la soldadesca nazi.