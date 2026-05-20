La crisis que sacude a Bolivia

El gobierno del presidente Rodrigo Paz enfrenta su tercera semana de protestas lideradas por sindicatos, grupos indígenas y campesinos que exigen su renuncia, a solo 6 meses que haber llegado al poder.

Los cierres de calles y enfrentamientos con la policía y el ejército se producen mientras se intenta recuperar el control de las ciudades. Paz heredó una crisis dejada por su antecesor Luis Arce, la cual trata de enfrentar con un paquete de 10 leyes para privatizar las telecomunicaciones, minería e hidrocarburos.

Igualmente, se impulsa una reforma constitucional para eliminar el llamado “estado plurinacional” creando durante el gobierno de Evo Morales. Bolivia enfrenta la peor crisis de los últimos 40 años y por ahora, las rutas del diálogo están cerradas.