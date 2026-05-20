$!Conflicto comercial afecta exportaciones

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Es un conflicto por el acceso de productos agropecuarios entre Panamá y Costa Rica, donde cada país defiende sus normas sanitarias y su industria local. La situación, que se mantiene desde 2011, resurgió a inicios de este mes luego de que la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, expresara su intención de conversar con el Gobierno panameño para buscar una salida a la disputa comercial. Pese a las tensiones, el Gobierno panameño también ha reiterado su disposición al diálogo.