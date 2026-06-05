Punto de vista

Hezbolá no quiere el fin de la guerra

Hezbolá no quiere el fin de la guerra
James Aparicio
05 de junio de 2026

El grupo terrorista proiraní Hezbolá rechazó una tregua condicional anunciada por los gobiernos de Líbano e Israel. Naim Qasem, el líder de Hezbolá, la quiere supeditar a un alto al fuego que ellos llaman “global” y al retiro del ejército israelí de las zonas de seguridad establecidas en medio de la guerra. Hezbolá debe irse al sur del río Litani y suspender los ataques hacia Israel y sus poblaciones civiles. La ofensiva militar continuará a pesar de los esfuerzos de Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump para estabilizar la región.

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Panamá
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