Hezbolá no quiere el fin de la guerra

El grupo terrorista proiraní Hezbolá rechazó una tregua condicional anunciada por los gobiernos de Líbano e Israel. Naim Qasem, el líder de Hezbolá, la quiere supeditar a un alto al fuego que ellos llaman “global” y al retiro del ejército israelí de las zonas de seguridad establecidas en medio de la guerra. Hezbolá debe irse al sur del río Litani y suspender los ataques hacia Israel y sus poblaciones civiles. La ofensiva militar continuará a pesar de los esfuerzos de Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump para estabilizar la región.