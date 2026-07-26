Minsa refuerza la prevención del consumo de tabaco y vapeadores en escuelas de Macaracas, en Los Santos

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que en las escuelas de El Botoncillo y Corozal, ubicadas en el distrito de Macaracas, provincia de Los Santos se realizó una jornada educativa en la que estudiantes aprendieron, de forma participativa, por qué el tabaco y los vapeadores representan un riesgo para la salud.

Mediante una nota de prensa la entidad señaló que, la actividad fue desarrollada por personal de Promoción de la Salud, Control de Vectores y Saneamiento Ambiental de la Región de Salud de Los Santos, con el propósito de que los estudiantes identificaran los efectos nocivos que estos productos causan en el organismo, fortaleciendo su capacidad para tomar decisiones responsables.

De acuerdo al Minsa, los estudiantes intercambiaron opiniones, aclararon dudas y conocieron cómo el consumo de tabaco y el uso de cigarrillos electrónicos pueden afectar el sistema respiratorio, cardiovascular y el desarrollo integral de adolescentes y jóvenes.

Finalmente, el equipo de salud destacó que la prevención comienza con la información oportuna y subrayó que la escuela constituye un espacio clave para promover hábitos saludables y entornos libres de humo, contribuyendo de esta manera al bienestar de toda la comunidad educativa.