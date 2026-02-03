Hay que pensarlo muy bien y dos veces

Los fallos de inconstitucionalidad más recientes, los de los contratos de la mina de cobre y la renovación de la concesión a Panamá Ports Company (PPC), plantean escenarios inéditos que el país debe resolver. Los fallos de la Corte Suprema exigirán a los gobiernos tomar decisiones relacionadas con los bienes del país, mucho más meditadas, para evitar que en el futuro una decisión judicial ponga en jaque millonarias inversiones y el país esté entonces enfrentado reclamos y arbitrajes millonarios. Las negociaciones futuras no se pueden dejar al azar o dejándonos en desventaja como propietario de los activos nacionales.