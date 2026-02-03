Economía

Más de 600 empresas en las cinco expos de la CCIAP

Durante tres días Panamá se convertirá en el epicentro del diálogo, el fortalecimiento del comercio mundial y la promoción de nuevas inversiones, con la realización de cinco ferias enfocadas en el sector logístico, turismo, comercio, tecnología y energía

Más de 600 empresas en las cinco expos de la CCIAP
Más de 600 empresas en las cinco expos de la CCIAP
Pixabay | Ropa exhibida.
Más de 600 empresas en las cinco expos de la CCIAP
PIXABAY | Contenedores.
Más de 600 empresas en las cinco expos de la CCIAP
ML | Turistas en Casco Antiguo.
Más de 600 empresas en las cinco expos de la CCIAP
Pixabay | Un bombillo.
Más de 600 empresas en las cinco expos de la CCIAP
Pixabay | Robot con IA.
Yessika Calles
03 de febrero de 2026

Más de 600 empresas de 30 países participarán en las cinco exposiciones comerciales que realizará la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) del 10 al 12 de marzo, en el Panama Convention Center.

Se trata de Expocomer, Expo Logística, Expo Turismo, Expo Eléctrica y Expo Tech, cinco ferias que buscan “fortalecer la economía y las oportunidades de negocios a nivel local y regional”. El año pasado, la realización de estas ferias dejó una derrama económica por el orden de los US$ 45 millones, por lo que este año esperan superar las cifras.

El expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), Rubén Castillo, dijo que “estos eventos son importantes para fortalecer la imagen del país. Tenemos que seguir apostando a la promoción de convenciones en Panamá. Hoy Panamá tiene múltiples facilidades para ser un competidor importante en esta actividad. Esto también ayuda al desarrollo de la actividad turística, con un impacto importante en la economía”.

El economista Patricio Mosquera, indicó que “eventos como las cinco expo tienen un doble impacto. En lo inmediato, generan actividad: hoteles, transporte, servicios. Pero el efecto más relevante es el de mediano plazo: conectar empresas con compradores e inversionistas, y traer innovación en sectores clave como logística, energía y tecnología”.

El economista Raúl Moreira, señaló que “para la realización de congresos y foros de gran magnitud, se requiere mucho esfuerzo económico e inversión de recursos para materiales y personal, cuando llegan los participantes, consumen en hoteles, transporte y turismo en general, todas estas actividades contribuyen a la finalización de la economía para beneficio de todos”.

EXPOCOMER

ML | Conocida como “La Vitrina del Comercio Mundial”, Expocomer se ha convertido en la plataforma ferial promueve contactos, productos y oportunidades de negocios. Presenta alimentos, bebidas y productos agropecuarios; textiles, ropa y accesorios; tecnología y electrónicos. Es su edición #42.

Expo Logística Panamá

ML | Las empresas presentan las últimas categorías de servicios de transporte, operadores logísticos, infraestructura y tecnología, además, se contempla desarrollar conferencias, networking y paneles de discusión. El evento es organizada desde hace 18 años.

Expo Turismo Internacional

ML | En su décima quinta edición la expo busca activar y promover el crecimiento de la industria turística tanto de Panamá como de la región, donde se reúnen empresas compradoras, turoperadores y potenciales viajeros interesados en la oferta turística de Panamá.

Expo Eléctrica Internacional

ML | Esta será la segunda edición de Expo Eléctrica, gracias a la alianza con Vanexpo México. Se presentarán las últimas tendencias en iluminación, eficiencia energética, material y equipo eléctrico, energías renovables, soluciones para la calidad de la energía, aires acondicionados y refrigeración.

Expo Tech

ML | La “exposición de servicios y productos tecnológicos”, EXPO TECH, está dirigida a líderes de la industria tecnológica, emprendedores, proveedores, quienes buscan innovar y expandir sus estrategias de negocios explorando y ampliando sus conocimientos sobre las últimas innovaciones.

Tags:
CCIAP
|
expocomer
|
Expo Turismo
|
Expo Logística
|
Expo Eléctrica Internacional
|
Expo Tech
|
cinco expos
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR