Ferias, playas y parques, si no va a carnavalear

El Carnaval es una fiesta que se realizará del viernes 13 al martes 17 de febrero, y muchas familias prefieren realizar actividades familiares más tranquilas para salir de la rutina: ir a la playa, río, parques, ferias culturales, entre otros

Visit Panamá | Playa Honda en Isla Taboga, con un ambiente ideal para practicar kayak y nadar.
Pexels | Grupo de jóvenes orando en la iglesia.
Pa Hoy | Personas explorando las cuevas de Bayano, en Chepo.
ML | Gran Feria Afroantillana.
ML | Danza del león y dragón.
Maribel Salomón
03 de febrero de 2026

Durante los días de Carnaval no todas las personas buscan agua, música a alto volumen y disfrutar en multitudes. En Panamá, existen múltiples alternativas para quienes prefieren vivir estas fechas desde la cultura, la espiritualidad, el turismo interno o el arte, con propuestas para toda la familia y distintos gustos.

Una de las opciones es el Retiro Precuaresmal 2026, una invitación de la Parroquia San Juan Apóstol en Brisas del Golf, dando inicio a la Cuaresma. Este encuentro será guiado por monseñor José Luis Lacunza y propone un espacio de oración, reflexión y reconciliación, centrado en el silencio interior y la escucha de la Palabra. El retiro se realizará el lunes 16 y martes 17 de febrero de 2026, de 8:00 a.m. a 12:00 m.d., con una donación de B/.5.00 por día.

Para quienes desean viajar y explorar, la organización Pa’ Hoy ofrece experiencias diseñadas para vivir los carnavales desde el turismo interno, con pasadías, escapadas y tours que incluyen visitas a islas paradisíacas, recorridos marítimos, aventuras en la naturaleza y fiestas organizadas. Entre los destinos recomendados destacan Isla Taboga, Isla Mangote, los toboganes en Cerro Azul y la exploración de las cuevas de Bayano, en Chepo.

Las actividades al aire libre también se podrán disfrutar en Carnaval, el Parque Recreativo Omar se mantiene como una opción para ejercitarse, caminar, leer, jugar o relajarse. Estará abierto de martes a domingo, desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

En el ámbito nocturno, el 14 de febrero el Hotel Riande Urban será sede de una Electronic Party para mayores de 18 años, una propuesta distinta para celebrar San Valentín en un ambiente elegante y al aire libre, con música electrónica y DJs invitados. La actividad iniciará a las 10:00 p.m.

Finalmente, los amantes del arte podrán visitar Espiral Art Gallery, hasta el 14 de febrero con una curaduría de 15 artistas. La exposición se desarrolla en Pacific Center, piso 3, de 3:00 p.m. a 7:00 p.m., ofreciendo una oportunidad para apreciar y adquirir obras de alto valor cultural y técnico.

El Jardín Botánico Summit ofrece un contacto con la naturaleza y la fauna local, de martes a domingo, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Gran Feria Afroantillana

ml | La agenda también se activa con la edición 44° de la Feria Afroantillana, que se celebrará el 14 y 15 de febrero, de 12:00 m.d. a 8:00 p.m., en el Centro de Convenciones Atlapa. Habrá venta de artesanías, gastronomía caribeña y shows artísticos. La donación será de $6 para adultos y $3 niños (hasta 11 años).

Danza del león y dragones

ml | El Festival de Año Nuevo Chino 2026 iniciará su jornada el 17 de febrero en el Supercentro El Dorado, de 12:00 m.d. a 7:00 p.m., con entrada gratis. La celebración incluirá danzas de leones y dragones chinos, música tradicional, exhibiciones de artes marciales, bazares, talleres de caligrafía, manualidades y área infantil.

